¿Se quedó sin carne para el churrasco?: Mercados cruceños lucen vacíos, previo al duelo ante Irak

Los principales mercados de la ciudad de Santa Cruz presentan un panorama inusual con estantes de carne completamente vacíos durante estas horas de la noche. La alta demanda por el tradicional churrasco previo al partido de la selección nacional ha provocado un desabastecimiento acelerado en los centros de compras.

La expectativa ciudadana se concentra en el duelo decisivo que Bolivia disputará contra Irak a las 23:00 desde la ciudad de Monterrey, México. Este encuentro, que será transmitido por Red Uno, definirá si el conjunto nacional logra la histórica clasificación a la cita mundialista.

Organizar este banquete futbolero requeriría una inversión base de Bs. 474 que incluye pollerita, chorizo, carbón, pan con ajo y sal rosada. El monto puede superar fácilmente los Bs. 600 al sumar guarniciones y bebidas, dependiendo del número total de invitados para la jornada.

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