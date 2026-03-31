Trabajadores de la CNS acatan paro de 24 horas en Cochabamba con atención solo en emergencias

Trabajadores sindicalizados de la CNS en Cochabamba cumplen un paro de 24 horas en demanda de institucionalización de cargos y otras demandas. Solo se atiende en servicios de emergencia.
31/03/2026 7:47
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Trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) en Cochabamba cumplen este martes un paro de 24 horas desde las 00:00 en demanda de la institucionalización de cargos y el cambio de la administradora regional.
La medida fue asumida por el Sindicato de Médicos y Ramas Afines (SIMRA), que exige que los cargos jerárquicos intermedios sean designados mediante concursos de méritos y competencia, conforme a la normativa vigente.
El secretario ejecutivo del SIMRA de la CNS, Elio Rojas, señaló que la protesta surge ante la necesidad de garantizar transparencia en la designación de autoridades y mejores condiciones de trabajo.
“Nos hemos visto en la necesidad de tomar esta medida como regional Cochabamba. Queremos que se institucionalicen los cargos y se cumpla la normativa”, afirmó.
Asimismo, Rojas dijo que el sector demandó el cambio de la actual administradora regional, Britta Ninoscka Villarroel, a quien cuestionan por haber sido designada sin cumplir los procedimientos establecidos.
También pidió la dotación de insumos, reactivos, material de escritorio y documentación necesaria para la atención médica.
Pese a la medida de presión, aclaró que no se ha suspendido completamente la atención, ya que los servicios de emergencia continúan operando y han sido reforzados para atender a la población.
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