Baja el kilo de queso y sube el huevo: Estos son los precios de la canasta familiar en Semana Santa

En el inicio de las tradiciones por Semana Santa, los mercados ya reflejan cambios en los precios de productos esenciales que son ampliamente utilizados en la preparación de comidas típicas.

El queso, uno de los ingredientes más demandados en esta época, registra una leve disminución. Actualmente, se comercializa en 44 bolivianos el kilo y 43 bolivianos por molde, lo que representa una reducción de dos bolivianos en comparación con la semana pasada, cuando alcanzaba los 46 y 45 bolivianos, respectivamente.

Por otro lado, el precio del huevo ha experimentado un incremento. Dependiendo del tamaño y la calidad, se encuentra entre 22, 24, 26 y 28 bolivianos, evidenciando una subida de al menos dos bolivianos, ya que anteriormente el precio más accesible rondaba los 20 bolivianos.

En cuanto a la leche, los comerciantes señalan que su precio se mantiene estable, con opciones desde los 5 bolivianos. Sin embargo, advierten sobre una escasez del producto en algunos puntos de venta, lo que podría incidir en su costo en los próximos días.

Finalmente, el zapallo mantiene su precio sin variaciones, comercializándose en 4 bolivianos el kilo, consolidándose como uno de los productos más accesibles para la canasta familiar durante esta temporada.

Comerciantes y consumidores se mantienen atentos al comportamiento de los precios, ante la alta demanda que caracteriza a la Semana Santa.

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