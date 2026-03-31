Choque entre camiones en la doble vía a La Guardia deja daños materiales

Un accidente de tránsito se registró en la doble vía a La Guardia, a la altura del kilómetro 9, en Santa Cruz, donde dos camiones colisionaron sin dejar personas heridas. El hecho provocó daños materiales y afectó momentáneamente la circulación en la zona.

Según un testigo, uno de los camiones presentó dificultades al pasar por un puente. “Me percaté cuando el camión grande que está atrás se trancó en el puente. Parece que las cosas de atrás chocaban”, relató.

Según su versión, el conductor del camión habría intentado retroceder, pero al hacerlo no calculó correctamente la distancia, lo que derivó en el impacto contra el otro vehículo que se encontraba detenido. “Yo creo que el chofer no calculó la distancia. No iba a gran velocidad, pero al dar retro terminó chocando”, explicó.

El testigo también confirmó que no se registraron personas lesionadas. “No he visto heridos, solo daños materiales en los vehículos”, señaló.

El incidente generó momentánea congestión vehicular en la zona, mientras se realizaban las maniobras para retirar los motorizados afectados. Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones, especialmente en sectores estrechos o de alta circulación.

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