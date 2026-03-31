Semana Santa: estas son las frutas que no pueden faltar en tu mesa

La Semana Santa no solo se vive con tradiciones religiosas, sino también con sabores que reúnen a la familia alrededor de la mesa. En esta temporada, las frutas juegan un papel especial por su frescura, variedad y presencia en recetas típicas.

Entre las más consumidas destacan el mango, melón, sandía, piña, higos, duraznos y nísperos, además de cítricos como la naranja y el limón. Estas frutas no solo aportan hidratación en días cálidos, sino que también forman parte de preparaciones tradicionales que se comparten en casa.

Frutas frescas: las favoritas de la temporada

Durante Semana Santa, muchas familias optan por frutas de temporada por su disponibilidad y frescura. Entre las más populares están:

Mango

Sandía

Melón

Piña

Papaya

Fresas

Uvas

Cítricos como naranja y toronja

Estas opciones son ideales para consumir solas o en ensaladas, aportando frescura y energía.

Frutas en almíbar: tradición dulce

Otra costumbre muy arraigada es la preparación de frutas en almíbar o conserva. Aquí destacan:

Higos

Duraznos

Manzanas

Papaya

Coco

Jocotes

Estas recetas suelen cocinarse con azúcar y especias, convirtiéndose en postres típicos de la temporada.

El toque especial en postres

Los cítricos, especialmente el limón y la naranja, son clave en la repostería de Semana Santa. Se combinan con ingredientes como la canela para dar sabor a clásicos como el arroz con leche o las torrijas.

Además, en algunas tradiciones, frutas como la piña, el melón y las naranjas también se utilizan para decorar mesas o altares, simbolizando abundancia y frescura.

En Semana Santa, cada fruta tiene un lugar en la mesa. Más allá del sabor, representan una oportunidad para compartir en familia y mantener vivas las tradiciones

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