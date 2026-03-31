Semana Santa: estas son las frutas que no pueden faltar en tu mesa

Mango, sandía, piña y cítricos forman parte de las tradiciones de Semana Santa. Se consumen frescos, en almíbar o en postres que reúnen a la familia.
31/03/2026 11:30
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La Semana Santa no solo se vive con tradiciones religiosas, sino también con sabores que reúnen a la familia alrededor de la mesa. En esta temporada, las frutas juegan un papel especial por su frescura, variedad y presencia en recetas típicas.
Entre las más consumidas destacan el mango, melón, sandía, piña, higos, duraznos y nísperos, además de cítricos como la naranja y el limón. Estas frutas no solo aportan hidratación en días cálidos, sino que también forman parte de preparaciones tradicionales que se comparten en casa.
Frutas frescas: las favoritas de la temporada
Durante Semana Santa, muchas familias optan por frutas de temporada por su disponibilidad y frescura. Entre las más populares están:
Mango
Sandía
Melón
Piña
Papaya
Fresas
Uvas
Cítricos como naranja y toronja
Estas opciones son ideales para consumir solas o en ensaladas, aportando frescura y energía.
Frutas en almíbar: tradición dulce
Otra costumbre muy arraigada es la preparación de frutas en almíbar o conserva. Aquí destacan:
Higos
Duraznos
Manzanas
Papaya
Coco
Jocotes
Estas recetas suelen cocinarse con azúcar y especias, convirtiéndose en postres típicos de la temporada.
El toque especial en postres
Los cítricos, especialmente el limón y la naranja, son clave en la repostería de Semana Santa. Se combinan con ingredientes como la canela para dar sabor a clásicos como el arroz con leche o las torrijas.
Además, en algunas tradiciones, frutas como la piña, el melón y las naranjas también se utilizan para decorar mesas o altares, simbolizando abundancia y frescura.
En Semana Santa, cada fruta tiene un lugar en la mesa. Más allá del sabor, representan una oportunidad para compartir en familia y mantener vivas las tradiciones
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