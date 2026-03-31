TEMAS DE HOY:
pastor muerto accidente de tránsito ASALTO

32ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Semana Santa: estas son las frutas que no pueden faltar en tu mesa

Mango, sandía, piña y cítricos forman parte de las tradiciones de Semana Santa. Se consumen frescos, en almíbar o en postres que reúnen a la familia.

Silvia Sanchez

31/03/2026 11:30

Semana Santa: estas son las frutas que no pueden faltar en tu mesa
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Semana Santa no solo se vive con tradiciones religiosas, sino también con sabores que reúnen a la familia alrededor de la mesa. En esta temporada, las frutas juegan un papel especial por su frescura, variedad y presencia en recetas típicas.

Entre las más consumidas destacan el mango, melón, sandía, piña, higos, duraznos y nísperos, además de cítricos como la naranja y el limón. Estas frutas no solo aportan hidratación en días cálidos, sino que también forman parte de preparaciones tradicionales que se comparten en casa.

Frutas frescas: las favoritas de la temporada

Durante Semana Santa, muchas familias optan por frutas de temporada por su disponibilidad y frescura. Entre las más populares están:

  • Mango

  • Sandía

  • Melón

  • Piña

  • Papaya

  • Fresas

  • Uvas

  • Cítricos como naranja y toronja

Estas opciones son ideales para consumir solas o en ensaladas, aportando frescura y energía.

Frutas en almíbar: tradición dulce

Otra costumbre muy arraigada es la preparación de frutas en almíbar o conserva. Aquí destacan:

  • Higos

  • Duraznos

  • Manzanas

  • Papaya

  • Coco

  • Jocotes

Estas recetas suelen cocinarse con azúcar y especias, convirtiéndose en postres típicos de la temporada.

El toque especial en postres

Los cítricos, especialmente el limón y la naranja, son clave en la repostería de Semana Santa. Se combinan con ingredientes como la canela para dar sabor a clásicos como el arroz con leche o las torrijas.

Además, en algunas tradiciones, frutas como la piña, el melón y las naranjas también se utilizan para decorar mesas o altares, simbolizando abundancia y frescura.

En Semana Santa, cada fruta tiene un lugar en la mesa. Más allá del sabor, representan una oportunidad para compartir en familia y mantener vivas las tradiciones

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD