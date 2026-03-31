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Cochabamba reporta 818 casos de chikungunya y refuerza medidas de prevención

La ciudad de Cochabamba es la más afectada, seguida por los municipios del trópico. El Sedes desplegó equipos de control y recomienda a la población usar repelente, ropa que cubra el cuerpo y acudir a consulta médica, evitando la automedicación con aspirina, antibióticos y corticoides.

Cristina Cotari

31/03/2026 13:22

Cochabamba reporta 818 casos de chikungunya. Foto: GAMC
Cochabamba, Bolivia

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El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo, informó que hasta la fecha se registran 818 casos autóctonos de chikungunya en el departamento de Cochabamba, con una infestación vectorial del 25%.

Señaló que la ciudad de Cochabamba es el más afectado, con el 19% de las notificaciones, seguida por los municipios del trópico, que se encuentran en segundo nivel de alerta.

Precisó que  16 municipios presentan casos, y durante la última semana se reportaron 42 nuevos contagios, distribuidos principalmente en Cochabamba (13 casos), Villa Tunari (1) y otros municipios que van aumentando conforme los índices de infestación.

Para contener el brote, mencionó que se desplegó un equipo de técnicos al trópico, donde se registra la mayor incidencia, con acciones de vigilancia y control de vectores.

El especialista recomendó a la población medidas de autocuidado, como vestir ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, usar repelente según indicación médica y acudir a consulta en caso de presentar fiebre o síntomas compatibles con chikungunya.

También advirtió evitar la automedicación con aspirina, antibióticos y corticoides, ya que pueden prolongar el cuadro clínico y ocultar signos de la enfermedad.

El Sedes mantiene la alerta sanitaria y reforzará las acciones de prevención en los municipios más afectados para controlar la propagación del virus.

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