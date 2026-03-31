Alegría y tradición: invitan a niños a gran búsqueda de huevos de Pascua en Cochabamba

Cochabamba celebrará el Domingo de Pascua con una jornada llena de juegos, música y tradición en el parque Vial, donde se realizará la búsqueda de 10 mil huevos de chocolate para niños y familias.

La actividad se desarrollará este domingo desde las 10:00 hasta las 16:00, con ingreso gratuito, y es organizada por la Asociación Gastronómica Mayllapipis, la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra) y la Alcaldía de Cochabamba.

Los organizadores informaron que los huevos de Pascua estarán distribuidos en distintos puntos del parque para que los niños los encuentren, en una dinámica que busca mantener viva esta tradicional costumbre.

Además, el evento contará con payasos, juegos, música, lluvia de espuma y diversas actividades recreativas pensadas para los más pequeños.

“Habrá payasos, música y muchas sorpresas. Invitamos a los papás a traer a sus niños para que disfruten de un día en familia”, señalaron desde la Asociación Mayllapipis.

La jornada también incluirá un festival gastronómico con variedad de sándwiches y otros productos, ofreciendo una opción adicional para los asistentes.

Esta es la tercera versión de la actividad, que se ha convertido en una de las favoritas de los niños en la ciudad. Los organizadores destacaron que el objetivo es brindar un espacio de alegría y entretenimiento, promoviendo la convivencia familiar.

Los huevos de Pascua, símbolo de vida nueva y resurrección, forman parte de una tradición que se remonta a la Edad Media y que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en los populares huevos de chocolate que hoy disfrutan los niños.

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