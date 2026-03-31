¿Cuánto cuesta el pescado? Alcaldía difunde lista y advierte no pagar de más

La Alcaldía cruceña, a través del Departamento de Defensa del Consumidor, presentó la lista referencial de precios del pescado para la gestión 2026, en el marco del plan de control por Semana Santa, e instó a la población a no pagar montos por encima de lo establecido.

El director de esta unidad, Pedro Galarza, explicó que los precios fueron definidos tras relevamientos en distintos centros de abastecimiento de la ciudad, donde se evidenció una baja oferta del producto, situación que incide en el incremento de costos.

Entre los principales precios mayoristas, el sábalo argentino se comercializa entre Bs 850 y Bs 950 la caja de 20 kilos, dependiendo del origen y logística. En el mercado minorista, el sábalo grande (desde 1,8 kg) oscila entre Bs 100 y Bs 130, mientras que el mediano y pequeño varían según el tamaño.

Otros productos como el pacú de criadero se encuentran en Bs 40 el kilo, el pacú de río en Bs 50, el surubí en Bs 80, la trucha en Bs 100 y el blanquillo en Bs 35, entre otras variedades disponibles en los mercados cruceños.

Galarza señaló que, ante la alta demanda por Semana Santa, se desplegarán operativos de control en puntos estratégicos como mercados y espacios de venta masiva, incluyendo el Cambódromo, con el objetivo de verificar precios, condiciones sanitarias y procedencia del producto.

Asimismo, advirtió sobre el riesgo del ingreso de pescado de contrabando, el cual no cumple con la cadena de frío adecuada, lo que puede afectar la calidad e inocuidad del alimento.

“Estos productos pueden perder sus características, presentar mal olor o cambios de coloración, representando un riesgo para la salud”, alertó.

Las autoridades también recomendaron a la población verificar aspectos básicos antes de la compra, como el olor, color, textura, firmeza de la carne y el estado de las agallas y ojos del pescado. Además, insistieron en mantener la cadena de frío durante el traslado y evitar recongelar el producto una vez descongelado.

Finalmente, la Alcaldía recordó que los controles se realizarán durante todos los días festivos y habilitó líneas de atención para que los consumidores puedan denunciar irregularidades en la venta de pescado.

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