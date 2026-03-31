Pantallas gigantes en El Alto para ver a La Verde: ¿dónde estarán y desde qué hora?

La ciudad de El Alto ultima detalles para instalar un espacio masivo con pantalla gigante donde la población podrá seguir el partido de la selección boliviana ante Irak.

El evento se realizará en la Metroarena de la Terminal Metropolitana, con ingreso gratuito y actividades abiertas a personas de todas las edades.

Equipos técnicos trabajan desde jornadas previas en el armado de la infraestructura.

“Ya se ha desarrollado todo el mapeo y la instalación, además los equipos están en camino para completar el montaje”, informó Noel Velásquez, director de Comunicaciones.

El espacio supera los 10.000 metros cuadrados y contará con una pantalla de más de 40 metros, además de sombrillas ante posibles lluvias.

Actividades desde la tarde

El evento comenzará a las 18:00, cinco horas antes del partido previsto para las 23:00.

Se habilitarán juegos interactivos, como campeonatos de metegol, y dinámicas con premios para los asistentes.

“Queremos que toda la población venga en familia (…) hoy todos somos la selección nacional”, señalaron los organizadores.

En paralelo, la Alcaldía de La Paz anunció el cierre de un tramo de la avenida Camacho, desde la plaza del Estudiante hasta la calle Bueno.

La restricción vehicular se mantendrá hasta las 02:00, por lo que se recomienda tomar rutas alternas como la avenida 16 de Julio.

También se prevé la instalación de pantallas en otros puntos de la ciudad, incluidos alrededores del estadio.

Se espera una alta asistencia de aficionados, que comenzarán a concentrarse desde la tarde para vivir el partido en un ambiente de unidad.

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