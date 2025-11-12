Cierran tramo de la autopista La Paz – El Alto debido a accidente que dejó muertos y heridos

Debido al siniestro, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) habilitó un desvío provisional en la autopista, ya que el accidente provocó daños en la vía. Si bien no se cerró completamente el tránsito vehicular, se abrió un acceso alterno para permitir la circulación.

El sector afectado está siendo limpiado, aunque los vehículos de alto tonelaje circulan con dificultad y por el mismo tramo, dado que el desvío es muy estrecho.

Se puede observar que una gran cantidad de cemento quedó esparcida sobre el asfalto, puesto que el camión involucrado transportaba varias bolsas del material.

De acuerdo con el informe preliminar del director departamental de Bomberos de La Paz, coronel Pavel Tobar, el accidente se produjo cuando un camión cargado de cemento, que descendía por el carril de bajada, impactó contra un minibús que se dirigía hacia El Alto, rompió las vallas de separación y afectó a otro vehículo de transporte público que subía en sentido contrario.

El hecho se habría producido por fallas mecánicas.

