Jurados electorales deben asistir a capacitaciones desde el 3 de octubre en Chuquisaca

El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) Chuquisaca informó que las personas designadas como jurados electorales para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2025, programada para el 19 de octubre, deberán participar en las capacitaciones que se desarrollarán a partir del viernes 3 de octubre.

De acuerdo con el cronograma, las capacitaciones se llevarán a cabo del 3 al 18 de octubre y están organizadas por circunscripción:

Circunscripciones 1, 2 y 3 (área urbana).

Circunscripciones 4 y 5 (área rural).

El proceso estará a cargo de personal especializado, contratado y preparado para garantizar que los jurados conozcan a cabalidad sus responsabilidades durante la jornada electoral.

Información sobre cronogramas y asistencia

Las personas que deseen conocer cuándo y dónde deben asistir a su capacitación pueden revisar el cronograma específico elaborado por el Sifde. Cada jurado tiene asignado un horario y recinto de capacitación, de acuerdo con el número de mesa al que fue designado.

Quienes, por motivos extraordinarios, no puedan asistir en la fecha asignada, podrán acudir directamente a las oficinas del centro de capacitación, ubicadas en la calle España N.º 18 de la ciudad de Sucre, entre el 30 de septiembre y el 18 de octubre, en el horario de 8:30 a 20:00.

Con estas acciones, el Sifde Chuquisaca busca garantizar el pleno desarrollo del proceso electoral, asegurando que todos los jurados electorales estén correctamente formados y listos para cumplir su rol el próximo 19 de octubre.

