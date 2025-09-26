TSE ratifica fechas y sedes de los debates rumbo a la segunda vuelta electoral

Con el objetivo de fortalecer la democracia y brindar a la ciudadanía la información necesaria para tomar una decisión consciente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la realización de dos debates fundamentales entre los candidatos que pasaron a la segunda vuelta electoral, prevista para el próximo 19 de octubre.

La vocal del TSE, Yajaira San Martín, informó que los debates permitirán a los aspirantes a la presidencia y vicepresidencia exponer con claridad sus planes de gobierno ante la población.

“Estos dos debates consistirán, desde luego, en que cada candidato tanto de presidente como vicepresidente pueda desarrollar el plan de gobierno que tiene para informar a la ciudadanía y con ello apersonarse el día domingo 19 de octubre para estas elecciones generales”, declaró.

Según el cronograma, el debate vicepresidencial se llevará a cabo el 5 de octubre en la ciudad de Santa Cruz, mientras que el debate presidencial está programado para el 12 de octubre en La Paz.

Ambos encuentros ya cuentan con la confirmación de participación por parte de los candidatos involucrados en la segunda vuelta.

“Nosotros estamos ajustando para que se puedan presentar los ejes temáticos, el tiempo que va a tener cada candidato, y asimismo hacer conocer a la ciudadanía y a los medios de comunicación que van a cubrir estos eventos”, añadió la vocal.

“Lo que queremos nosotros es que la ciudadanía pueda estar informada. Ellos han indicado que están predispuestos para poder desarrollar en estos debates su plan de gobierno. Tienen que cumplir con las exigencias que la ciudadanía quiere”, afirmó.

La autoridad electoral subrayó la importancia de que ambas fórmulas presidenciales estén presentes en estos espacios democráticos.

