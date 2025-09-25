El exviceministro de Defensa Social del gobierno de Evo Morales, Felipe Cáceres, se encuentra a la espera de su audiencia cautelar, programada para este jueves a las 11:00 de la mañana de manera virtual. La Fiscalía imputó al exalto funcionario por delitos vinculados al narcotráfico y solicitó su detención preventiva.

Cáceres fue aprehendido el martes en un operativo policial ejecutado en Puerto Villarroel, provincia Carrasco, trópico de Cochabamba, luego de que las autoridades encontraran un laboratorio de cristalización de cocaína en tierras de su propiedad, ubicadas a escasos 80 metros de un camino rural en la central 1º de Mayo.

De acuerdo con el informe policial, el complejo contaba con áreas de diluido, filtrado, secado y prensado, además de depósitos de químicos y maquinaria industrial para la elaboración de la droga. Durante la intervención, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) procedió a la destrucción de al menos 2.000 litros de acetato, 200 litros de gasolina y otros insumos empleados en el proceso de cristalización.

Felipe Cáceres fue considerado durante casi 14 años como el hombre fuerte en la lucha antidroga del Estado bajo la administración de Morales y al mismo tiempo dirigente del trópico cochabambino. Su detención ha generado gran expectativa política y mediática por el peso de su rol en el pasado.

Mira la programación en Red Uno Play