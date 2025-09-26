TEMAS DE HOY:
Policial

Defensoría investiga la muerte de un conscripto en el cuartel Camacho de Oruro

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, mientras la Defensoría recaba datos y testimonios sobre la muerte del conscripto.

Red Uno de Bolivia

25/09/2025 20:48

Foto: Red Uno
Oruro

En las últimas horas, un conscripto de entre 19 y 20 años falleció en el Regimiento Camacho, ubicado en el departamento de Oruro, lo que activó una investigación de oficio por parte de la Defensoría del Pueblo.

“Se conoce de un deceso de un conscripto en el Regimiento Camacho, en esa emergencia estamos hoy iniciando una investigación de oficio para recabar información de este hecho”, informó el delegado defensorial en Oruro, Juan Arroyo.

El delegado defensorial, junto a un profesional de la institución, realizó intervenciones en la unidad militar y sostuvo una reunión con el comandante del regimiento. También visitaron la clínica donde el joven recibió atención médica antes de fallecer.

“Nos hemos entrevistado con el comandante de esta unidad militar a efecto de recabar los datos del conscripto, así como algunos antecedentes de este hecho”, añadió Arroyo.

La Defensoría aguarda los informes de los médicos que atendieron al soldado, además de otros elementos que recopila el Ministerio Público, con el objetivo de establecer la verdad histórica de los hechos.

 

