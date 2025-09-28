¿Por qué Di María pidió perdón tras anotar un golazo en el fútbol argentino?

Rosario Central consiguió un triunfo clave al derrotar 3-0 a Gimnasia de La Plata por la 10ª fecha del Torneo Clausura. El equipo de Ariel Holan se adelantó temprano con un gol de Alejo Véliz y lo sentenció en el final gracias a los tantos de Enzo Giménez y Ángel Di María, quien se llevó todas las miradas por lo que ocurrió tras su anotación.

El Fideo, que a los 86 minutos firmó el 3-0 con una gran jugada personal dentro del área, no festejó como suele hacerlo. En su lugar, levantó la mano hacia la tribuna local bajo la lluvia, en señal de disculpa. “La gente de Gimnasia me trató con un cariño enorme desde que llegué a La Plata. En el hotel, en el estadio, durante el partido. No correspondía festejar, por eso pedí perdón”, explicó después del encuentro en diálogo con TNT Sports.

El gesto de Di María fue muy comentado, ya que mostró respeto hacia los hinchas rivales que lo ovacionaron a pesar de la derrota de su equipo. El atacante de 37 años, que regresó esta temporada al fútbol argentino, también destacó la importancia del triunfo para seguir en la pelea por la Tabla Anual, donde Central aparece como líder con 50 puntos.

En lo personal, Di María suma cinco goles en diez partidos desde su regreso a Rosario Central, confirmando su rol protagónico en el equipo y reforzando la conexión emocional con los hinchas, propios y ajenos.

Mira la programación en Red Uno Play