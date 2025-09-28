¡Insólito! Declararon muerta a una joven y en la morgue notaron que seguía viva

El insólito hecho se registró en Piura, Perú; una joven de 18 años, identificada como Lucero Flores Castillo, fue declarada muerta en el Hospital de Apoyo II-2 de Sullana por septicemia. Sin embargo, su familia aseguró que la joven aún mostraba signos vitales cuando fue trasladada a la morgue.

Los familiares de la joven, aseguran haber visto movimientos en el cuerpo de su ser querido, e hicieron la denuncia ante el Ministerio Público, por lo que ahora se investiga al personal médico por presunto homicidio culposo.

“La doctora dice que la bebé ya estaba muerta, que sus pupilas estaban dilatadas, que sus manos estaban moradas. Yo le digo por qué ella hace ese movimiento, yo sé que estaba con vida porque yo la he visto”, dijo uno de los familiares a América Noticias, del Perú.

La familia, en medio de lágrimas, contó la impotencia que sintió al no tener una respuesta del personal médico cuando consideraron que aún estaba con vida.

“‘Tengo que sacarla’, me dijo. Yo le dije: “Señorita, por favor, está con vida, todavía respira, por favor, no le quites el oxígeno”. Me dijo: “No, mamita, es de la medicina; ahorita ya va a entrar otra paciente, ya ella está muerta, no se puede hacer nada”. El morguero la había regresado porque tenía pulso. Ahí debe estar en las cámaras, por eso él nuevamente la regresa a la camilla de observación”, dijo la familia.

Tras el duro momento, decidieron trasladar a Lucero a la Clínica Santa Rosa de Sullana, donde, según un comunicado oficial, “el equipo médico constató que la paciente presentaba funciones vitales y se procedió de inmediato a brindarle la atención correspondiente”. La clínica precisó que la certificación de fallecimiento fue realizada en otra institución, aunque, pese a los esfuerzos, la joven finalmente falleció.

Amigos y familiares realizaron protestas en contra del personal médico, pidieron justicia y lamentaron que se dieran informes sobre la salud de la joven, donde asegurarían que la paciente ingresó asistida por oxígeno.

De acuerdo con América Noticias, el Ministerio Público de Sullana abrió una investigación preliminar contra el personal médico. La Dirección Regional de Salud también anunció un proceso administrativo para esclarecer responsabilidades en el caso.

