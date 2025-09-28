TSE envía maletas electorales al exterior y asegura el voto de 369.000 bolivianos

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que avanza con normalidad el plan de envío de maletas electorales al exterior, garantizando la participación de 369.000 compatriotas bolivianos en el balotaje del próximo 19 de octubre.

“Hace dos días hemos empezado una actividad importante que es la remisión de maletas electorales al exterior. En cuatro días terminamos, mañana concluimos. Hemos empezado con Argentina y Chile, hoy continuamos con todos los países de Sudamérica, especialmente Brasil, Ecuador, Colombia, etcétera, y después pasamos a Europa. En estos cuatro días hemos hecho nuestro envío de maletas con absoluta normalidad”, explicó Ávila a la Red Uno.

El vocal destacó que este trabajo logístico es fundamental para garantizar el derecho al voto de los bolivianos en el extranjero. Al mismo tiempo, informó que en el país ya se elabora el material electoral para las 34.000 mesas de sufragio que funcionarán en el territorio nacional.

Con estas acciones, el Órgano Electoral busca dar certeza sobre la organización del proceso y asegurar que tanto dentro como fuera del país los ciudadanos puedan ejercer su derecho democrático de manera plena y transparente.

