Fiscales de La Paz se capacitan para fortalecer la gestión del Ministerio Público

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, destacó el desarrollo del curso “Liderazgo en Gestión de Equipos en el Sector Público”, organizado por la Escuela de Fiscales del Estado, dirigido a Fiscales Departamentales, Fiscales Superiores, directores, jefes de Unidad, Coordinadores de Fiscalías Especializadas y Fiscales de Materia.

El objetivo de la capacitación es fortalecer las capacidades de liderazgo en los niveles jerárquicos del Ministerio Público, con miras a consolidar un trabajo más eficiente y coordinado en beneficio de la sociedad, especialmente de los sectores más vulnerables.

La iniciativa forma parte del plan de formación continua del Ministerio Público y busca potenciar las competencias de quienes ejercen roles de conducción dentro de la institución, reforzando la coordinación interinstitucional y la eficiencia en la atención de los casos.

