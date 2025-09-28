¡Trágico! Hallan sin vida a modelo y exconcursante de Miss Universo Jamaica

La modelo Tyra Spaulding y finalista del certamen Miss Universe Jamaica 2023, fue hallada sin vida el pasado martes en su departamento y autoridades investigan las causas del hecho.

La joven de 26 años había hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental en su canal de YouTube, por lo que se cree que ella misma pudo haber atentado en contra de su vida.

Según medios locales, fueron familiares de Spaulding quienes la encontraron muerta en su dormitorio. La organización Miss Universe Jamaica lamentó su fallecimiento en redes sociales.

“Nuestros corazones están llenos de dolor mientras lamentamos la pérdida de la hermosa Tyra Spaulding. Ella fue un alma radiante y un ser humano increíble. Su luz, gracia, belleza y espíritu amable tocaron cada vida que encontró, dejando recuerdos que nunca se desvanecerán”, publicaron en redes sociales.

La modelo, había formado parte de un grupo de 30 concursantes, y alcanzó la posición de finalista del Top 10 en el certamen de agosto de 2023 en Kingston, Jamaica.

“Tenía una sonrisa que iluminaba cada habitación, trayendo calidez y alegría a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla. En la organización Miss Universe Jamaica mantenemos a la familia, amigos y seres queridos de Tyra en nuestras más sinceras oraciones mientras celebramos la hermosa vida que compartió con nosotros”, añadieron en la publicación.

En pasados días, en su canal de YouTube, Spaulding había compartido videos hablando de sus luchas con la salud mental.

“Estoy luchando por mi vida aquí. Siento que necesito salir y hacer algo porque mi mente está tratando de matarme. Y si no hago nada, voy a morir… Estoy luchando por mi vida… Definitivamente estoy en una batalla en este momento”, dijo durante una transmisión.

