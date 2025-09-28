¡Terrible! Una vagoneta cayó a un canal de drenaje; la conductora fue rescatada

Un accidente de tránsito se reportó durante la noche de este sábado 28 de septiembre en la Radial 10, sobre el tercer anillo de la ciudad de Santa Cruz.

Una vagoneta conducida por una mujer, terminó dentro del canal de drenaje y tuvo que ser retirada con la ayuda de una grúa.

Afortunadamente la mujer que conducía el vehículo fue rescatada y asistida por servicios de emergencia, quienes señalaron que la misma no presentaba lesiones de gravedad.

Personal policial llegó hasta el lugar para iniciar con el proceso de investigación, el motorizado que quedó estancado en el canal de drenaje, tuvo que ser remolcado por una grúa, registra algunos daños materiales en la estructura.

Se espera un reporte oficial por parte de autoridades policiales.

