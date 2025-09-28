ANH dice que reclamos por 'mala calidad' de combustible son aislados

El jefe de la Unidad de Carburantes y Lubricantes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Sergio Aquino, informó que todos los procesos de distribución de combustibles cuentan con trazabilidad y certificados que cumplen la normativa vigente, garantizando transparencia y seguridad en el servicio.

“Hasta el momento no se encontró ninguna anormalidad y se continuará con las verificaciones”, aseguró en BTV.

Aquino explicó que la ANH despliega operativos permanentes en estaciones de servicio y plantas de almacenaje del país, donde se toman muestras para análisis de laboratorio. Entre los controles se incluye la verificación del 12% de etanol permitido en la mezcla de combustibles, porcentaje establecido por normativa.

La autoridad agregó que en el eje troncal los reclamos formales de usuarios han sido pocos, y todos fueron atendidos oportunamente gracias a los laboratorios móviles que realizan pruebas en el lugar para dar certeza inmediata a los consumidores.

