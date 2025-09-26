TEMAS DE HOY:
“Las pérdidas son millonarias”: Cochamanidis exige capturar a responsables del caso Botrading

El presidente cívico, Stello Cochamanidis, reclamó celeridad en la investigación y advirtió que “los responsables, sin importar su nivel, deben pagar por el daño al país”.

Naira Menacho

25/09/2025 21:50

Foto: Captura.
Santa Cruz

Luego de darse a conocer los hechos de corrupción dentro de la empresa Botrading, que causó un daño económico al Estado de aproximadamente 56 millones de dólares durante dos gestiones, el presidente del Comité Pro Santa Cruz pidió capturar a los responsables del daño económico causado al país.

“La Fiscalía tiene que investigar con profundidad quienes son los responsables porque hemos visto lo doloso que ha sido el caso Botrading para el país; las perdidas son millonarias y esa plata es de los bolivianos, así que se debe dar con los responsables, independientemente del nivel, tienen que pagar por el daño al país”, afirmó Stello Cochamanidis, presidente del Comité Pro Santa Cruz.

En este sentido, el líder cívico pidió al Ministerio Público que actúe con celeridad para encontrar a los responsables y devolver el dinero al pueblo.

“Debe haber cientos de responsables; conocemos cómo actúa el Movimiento Al Socialismo, cómo actuaron durante 20 años donde vieron en Yacimientos la oportunidad de hacerse ricos sin trabajar”, afirmó Cochamanidis.  

 

 

 

 

