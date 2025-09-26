“Es muy fácil”: Así puedes apoyar a Alina en su misión de llevar a Bolivia al espacio

Con apenas 26 años, la cochabambina Alina Santander, carga con un sueño tan inmenso como el universo mismo: convertirse en la primera boliviana en viajar al espacio. Ingeniera aeroespacial y estudiante de maestría en la prestigiosa Universidad de Stanford. Alina está participando en una competencia internacional que podría darle la oportunidad de cumplir su meta y, al mismo tiempo, llevar la bandera tricolor a lo más alto.

Su historia comenzó cuando tenía apenas ocho años. Inspirada por las historias que le contaba su madre sobre el cosmos, Alina soñó que era astronauta y que salvaba la Tierra de una invasión extraterrestre. Desde entonces, ese anhelo se transformó en un motor que la impulsó a participar en olimpiadas científicas, campamentos de verano y competencias internacionales, siempre con la mirada puesta en las estrellas.

Hoy, ese sueño está más cerca que nunca. “Esta competencia me da la chance de llevar a Bolivia al espacio por primera vez. Pero para lograrlo necesito el apoyo de todos los bolivianos”, explicó Alina en una entrevista con El Mañanero.

El desafío no solo exige preparación académica y técnica, sino también un fuerte respaldo en redes sociales. A través de sus cuentas en Instagram, TikTok, YouTube y X (Twitter), Santander comparte contenido relacionado a la ciencia, el espacio y Bolivia. Cada interacción cuenta: un “like”, un comentario, un “share” o una visualización suma puntos para que pueda escalar en el ranking mundial.

“Absolutamente cualquier interacción ayuda. Mientras más personas vean y compartan el contenido, más cerca estaré de alcanzar este sueño”, señaló.

La ingeniera boliviana invita a toda la población a seguirla en sus redes, escanear el QR que ha compartido en distintas plataformas y mantenerse atentos a sus actualizaciones. Su campaña comenzó el 1 de septiembre y seguirá activa durante los próximos meses, tiempo en el que cada gesto de apoyo puede marcar la diferencia.

“Es muy fácil ayudarme: solo deben interactuar con el contenido. Se trata de un sueño personal, pero también del sueño de todos los bolivianos: ver nuestra bandera flamear en el espacio”, agregó Alina, emocionada.

Con humildad, talento y una enorme determinación, Alina Santander encarna la esperanza de una generación que quiere ver a Bolivia conquistar nuevos horizontes. Y aunque su meta está en las estrellas, su mensaje es claro: con el apoyo de todos, ningún sueño es imposible.

