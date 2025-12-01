Gustavo Blacutt y Tania Olmos asumen como nuevas autoridades en Pensiones y logística portuaria

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, posesionó este lunes a Gustavo Blacutt como nuevo viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, con el encargo de modernizar el sistema financiero del país y fortalecer la coordinación con la ASFI y la banca pública y privada.

Blacutt señaló que uno de los principales desafíos de su gestión será ampliar la cobertura bancaria en el área rural, especialmente en regiones donde las entidades financieras aún no operan.

“Hoy el sistema se ha complejizado con las tecnologías, la billetera móvil, los pagos mediante QR, que pueden provocar grandes estafas. El dinero público debe estar resguardado y eso exige que el país se modernice para tener un sistema sano y sólido”, afirmó.

Por su parte, Espinoza remarcó la necesidad de avanzar hacia un marco regulatorio moderno que acompañe el crecimiento tecnológico del sector.

“La regulación fue diseñada para darle control al Estado, pero terminó sometiéndolo a hiperregulaciones. Hoy el país está dando un paso acelerado hacia mecanismos financieros que antes eran impensados y que ahora son parte de la vida diaria: desde pagos electrónicos hasta monedas digitales”, sostuvo.

De igual manera, Espinoza tomó el juramento de la nueva gerente ejecutiva de la estatal Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), Tania Olmos, a quién encomendó buscar alternativas portuarias para agilizar el comercio exterior de Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play