El director de la ANH declaró en la Fiscalía por el caso Botrading

El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Joel Callaú; y antes exgerente de comercialización de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se presentó a declarar la mañana de este viernes en la Fiscalía de La Paz, en el marco de las investigaciones del caso Botrading.

“Hemos presentado nuestra declaración voluntaria por este caso, entonces en el Ministerio Público van a determinar las acciones a seguir, nosotros vamos a seguir colaborando en mi caso plenamente”, dijo Callaú brevemente al salir de la Fiscalía.

El jueves la Fiscalía allanó este jueves la refinería de YPFB en Palmasola, donde se procedió al secuestro de documentación clave vinculada al caso.

El fiscal Omar Yujra informó que actualmente son 10 las personas investigadas y que ya se emitieron citaciones y alertas migratorias para evitar su salida del país.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play