Triple crimen en Argentina. Triple asesinato

Consejo de la Magistratura revisará el fallo que benefició a Felipe Cáceres

Se buscará determinar si existen responsabilidades en la actuación del juez que otorgó medidas sustitutivas en lugar de la detención preventiva.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/09/2025 22:56

Carlos Spencer, Consejero de la Magistratura
El consejero del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, anunció que se revisará el proceso judicial en el que se otorgó detención domiciliaria al exviceministro Felipe Cáceres, acusado de tener vínculos con el narcotráfico.

Según Spencer, se hará un levantamiento técnico de todos los documentos del caso para ver si el juez actuó correctamente al tomar esa decisión. Si se encuentran errores o irregularidades, el juez podría ser sancionado disciplinariamente o incluso enfrentar un proceso penal.

“Vamos a revisar todo para ver si el juez valoró bien la situación. Si no lo hizo, vamos a actuar con firmeza”, dijo el consejero a ABI.

Spencer aclaró que el Consejo de la Magistratura no puede cambiar la decisión del juez, pero sí puede controlar si se respetaron las normas y el debido proceso.

Felipe Cáceres, de 63 años, fue detenido durante un operativo antidrogas en el Trópico de Cochabamba, donde la policía destruyó un laboratorio de cocaína con capacidad para producir hasta 160 kilos de droga.

La decisión del juez fue apelada por el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, que piden su detención preventiva.

Spencer aseguró que el Consejo de la Magistratura está comprometido con garantizar justicia y sancionar cualquier irregularidad.

Con información de ABI. 

