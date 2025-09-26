Felipe Cáceres relató cómo fue aprehendido durante el operativo en el Trópico

El exzar antidrogas, Felipe Cáceres, rompió el silencio y en contacto telefónico con el programa "Que No Me Pierda", aseguró que el terreno donde se encontró el laboratorio no le pertenece y que actualmente se encuentra bajo detención domiciliaria.

Indicó que cuenta con los documentos que demuestran que solo adquirió dos hectáreas a orillas del río, y que el resto del predio es propiedad de otras personas.

"Totalmente falso, tengo los descargos que presenté hoy día y ese terreno le pertenece a otras personas. De ese terreno yo adquirí dos hectáreas a las orillas del río", declaró Cáceres, quien también afirmó conocer a los propietarios legales del predio. "Hay un tal Efraín. A quien conozco, fue quien me vendió el terreno para un proyecto de lavado de agregados en el río. Estábamos por montar una chancadora", agregó.

Contó que el día del operativo estaba trabajando con su personal cuando llegaron patrullas junto a un fiscal, quien lo detuvo tras hacerle algunas preguntas. Aclaró que nunca dijo que el terreno completo era suyo.

"Yo en ningún momento dije que ese terreno era mío. Lo que indiqué en ese momento es que tengo posesión de dos hectáreas. Yo soy el más interesado en que se sepa realmente qué es lo que pasó", respondió ante las declaraciones del director de la Felcn.

Sobre una posible motivación política detrás del caso, dijo que espera que no sea así, ya que sería lamentable destruir a una familia por intereses ajenos.

"Ojalá Dios quiera que no sea así, porque si por un tema político van a destruir a una familia… en redes sociales han afirmado lo que han querido, y es lamentable porque detrás de uno está la familia. Es una pena, en lo personal estoy decepcionado, parece que en este país es grave ser autoridad".

Con relación a la apelación a su situación legal, dijo: "Lo único que pido es que se haga un debido proceso, lo que corresponda por ley. Y lo que me toca a mí es demostrar mi inocencia".

