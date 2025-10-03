¡La rompió! Sisi Eguez dejó a todos boquiabiertos interpretando a Gloria Trevi

El último equipo en subir al escenario, en la última noche de competencia, fue el de Sisi Eguez y la academia “Passion Dance”, con su coreografía descontrolaron el escenario, pues interpretaron una canción de Gloria Trevi, su éxito: “La papa sin Catsup”.

Los jueces tomaron en cuenta todos los detalles de la presentación del equipo, ya que la famosa se robo toda la atención y utilizó todo el escenario, además, estuvo a punto de subirse a la mesa del jurado.

“Ay Dios mio”, decía Tito Larenti al iniciar con su evaluación para el equipo, donde señaló que le encantó toda la puesta en escena.

“La actitud que tuviste es lo que se necesita, que traigas al escenario lo que haría el artista, y como Gloria Trevi estuviste fantástica”, expresó Larenti.

La opinión de Gabriela Zegarra fue muy similar, y destacó que la famosa hizo todo lo que pudo en el escenario, “esta noche impactaste, te sentiste segura, hubo un show espectacular”, manifestó.

Rodrigo Massa también dio su evaluación, y lo hizo con pocas palabras, destacó la ovación que despertó en el público.

“Esto parecía un estadio, todos decían ‘wow’, el equipo estuvo increíble, estábamos viendo todo, y fue una locura, felicidades, fue un buen trabajo”, afirmó Massa.

En tanto, Elka Meyer, dijo que la presentación fue inteligente, “utilizaste todo el escenario, las cámaras, los camarógrafos, la gente, y el equipo acompañó, siempre hay cosas que corregir, pero cuando están bien hechas, todo sale bien”, manifestó.

Sisi, visiblemente contenta con las palabras de los jueces, señaló que se esforzaron mucho, y lo hicieron para impresionar a sus compañeros.

A continuación, puedes revivir este impresionante momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play