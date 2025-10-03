TEMAS DE HOY:
La gran batalla

“Solo sabías la letra”: Eugenia Redin y ‘Power Dance’ fueron el equipo más criticado de la noche

“Muy mal”, decía Tito Larenti para el equipo, al momento de cuestionar toda la coreografía.

Silvia Sanchez

02/10/2025 22:03

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Continuando con la temática de canciones “tóxicas”, uno de los primeros equipos en el escenario fue el de Eugenia Redin y la academia ‘Power Dance’, y ellos interpretaron la canción: “Mi propiedad Privada”, de Soledad.

La canción trajo mucho sentimiento y emoción al escenario, sin embargo, no fue del agrado de los jueces.

La primera juez en pronunciarse fue Gabriela Zegarra y ella lamentó que el equipo no lograra mostrar los pasos necesarios para la canción.

“No vi los pasos de esta canción, no se vio en el escenario, en Eugenia lo único que no estuvo mal fue el lip sync”, manifestó Zegarra.

 

La juez Elka Meyer señaló que la presentación debía interpretar el folklore argentino y cuestionó al coach del equipo sobre los pasos utilizados, “hicieron un paso balseado, tengan mucho cuidado, porque se maneja el folclore del país”, indicó.

Por su parte, Rodrigo Massa, destacó la participación de Eugenia Redin, dijo que la famosa si estudió el personaje, y sobre el equipo, consideró que hizo falta expresión en el rostro de los bailarines.

Para Tito Larenti, el equipo no hizo una buena presentación, y solo destacó que la famosa se sabía la letra de la canción.

“No entiendo que ensayaron, coach te aplazaste porque nunca estuvo el paso básico, tienes que saber lo que quieres poner, la verdad muy mal”, puntualizó Larenti.

 

El equipo, agradeció la evaluación de los jueces, aunque no fue de las mejores, y señalaron, que continuarán aprendiendo.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

 

Mira la programación en Red Uno Play

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

