Bono Juancito Pinto 2025: Conoce los requisitos para cobrarlo este año

El Ministerio de Educación, a través de la Resolución Ministerial N° 0613/2025, aprobó el reglamento que establece los requisitos esenciales para la entrega del Bono "Juancito Pinto" correspondiente a la gestión 2025. El objetivo principal es garantizar un proceso de cobro transparente y ordenado a través de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF).

El Artículo 9 del reglamento detalla quién puede cobrar y qué documentación debe presentar:

1. Requisitos para el titular de cobro designado

Para el cobro del bono, el Titular de Cobro (que es la persona asignada al beneficiario en la Base de Datos del Ministerio de Educación) deberá presentar la siguiente documentación en la Entidad de Intermediación Financiera:

Cédula de Identidad (CI) original del Titular de Cobro.

Una (1) fotocopia simple de la Cédula de Identidad.

Es crucial que el titular asignado en el sistema del Ministerio de Educación sea quien se presente a realizar el cobro.

2. Cobro personal para estudiantes mayores de edad

Los estudiantes que hayan cumplido 18 años hasta la fecha de inicio del registro de Titulares de Cobro tienen la posibilidad de recibir el bono de forma personal. Para ello, deben estar registrados como su propio Titular de Cobro y presentar:

Cédula de Identidad (CI) original.

Una (1) fotocopia simple de la Cédula de Identidad.

3. Documentación para titulares de cobro extranjeros

En el caso de que el Titular de Cobro sea de nacionalidad extranjera, el documento de identificación requerido es la Cédula de Identidad de Extranjero (CIE), emitida por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP). Deberán presentar:

Original de la Cédula de Identidad de Extranjero (CIE).

Una (1) fotocopia simple de la CIE.

Finalmente, el reglamento subraya que todas las Cédulas de Identidad, tanto bolivianas como de extranjeros, deben cumplir con las validaciones y requisitos establecidos por el SEGIP. Se recomienda a los padres, tutores y estudiantes verificar su documentación con anticipación para evitar contratiempos durante el periodo de pago del beneficio.

