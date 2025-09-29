TEMAS DE HOY:
Nacionales

¿Cuándo se comenzará a pagar el Bono Juancito Pinto?

El beneficio está destinado a más de 2,3 millones de estudiantes de unidades educativas fiscales, de convenio y de educación especial.

Milen Saavedra

29/09/2025 11:08

¿Cuándo se comenzará a pagar el Bono Juancito Pinto? Foto: ABI
Bolivia

Escuchar esta nota

El Gobierno informó que el pago del Bono Juancito Pinto se iniciará el próximo lunes 6 de octubre. Este incentivo económico es fundamental en la política de apoyo a la educación y la permanencia escolar en el país.

El beneficio, que consiste en el pago de Bs 200 por persona, está destinado a más de 2,3 millones de estudiantes de unidades educativas fiscales, de convenio y de educación especial.

El ministro de Educación, Omar Veliz, confirmó el cronograma que establece que la cancelación del bono se extenderá durante los meses de octubre, noviembre y los primeros días de diciembre, según reportan medios estatales.

¿Quiénes son beneficiarios y cuál es el objetivo?

El Bono Juancito Pinto está dirigido exclusivamente a estudiantes de primaria y secundaria. Las autoridades han aclarado que, por el momento, la cobertura no se extiende al nivel inicial.

El objetivo principal de esta política social es disminuir la tasa de deserción escolar, incentivando la matriculación, la asistencia regular y la permanencia de los estudiantes en las aulas hasta la culminación del año educativo.

Financiamiento garantizado por decreto

El pago del bono está respaldado por el Decreto Supremo 5454, que garantiza el financiamiento necesario. Se ha dispuesto una inversión total de Bs 474,3 millones para cubrir la entrega a nivel nacional.

Veliz destacó que los recursos provienen en su totalidad de las ganancias de empresas públicas del Estado Plurinacional, reafirmando el compromiso del Gobierno de garantizar estos beneficios sociales.

