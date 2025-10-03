Cisterneros levantan vigilia tras firmar contrato de 90 días con YPFB

El sector cisternero logró un acuerdo con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y levantó la vigilia instalada frente a las oficinas de la estatal, ubicadas en la doble vía a La Guardia, en Santa Cruz de la Sierra.

La protesta se inició tras el vencimiento de la adenda anterior, que finalizó el 30 de septiembre de 2025. El sector exigía la firma de un nuevo contrato que diera continuidad a la prestación del servicio.

“La parte legal nos pasó un contrato por 30 días, no era lo que pedíamos como cisterneros, pero nos dieron un contrato por 90 días, el cual las empresas aceptaron firmar”, declaró Ronald García, dirigente del Transporte Pesado.

Con el nuevo acuerdo, los transportistas dieron la instructiva a sus unidades en Argentina y Paraguay para retomar la carga de combustible, suspendida durante la medida de presión.

Ronald García también señaló que el sector espera abrir un diálogo con las nuevas autoridades nacionales para abordar temas estructurales, entre ellos:

Revisión de tarifas por transporte de combustible

Definición sobre el futuro de la subvención a los carburantes

Licitación por gestión anual, como establece la normativa vigente

“Tenemos que ver el tema de tarifas, no sabemos si se levantará la subvención de combustible y también hacer una licitación por un año calendario como corresponde con las nuevas tarifas”, afirmó.

