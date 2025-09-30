Gobierno garantiza 35 millones de litros de diésel para sector agropecuario

El Gobierno nacional garantizará la provisión de 35 millones de litros de diésel para el sector agropecuario, con el fin de concluir la campaña agrícola de invierno e iniciar la de verano entre octubre y noviembre, informó este martes el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores.

“Nuestro compromiso, como Gobierno, es garantizar hasta octubre y noviembre los 35 millones de litros que se requieren para iniciar la campaña de verano y concluir la campaña de invierno”, declaró la autoridad.

Flores explicó que la distribución está destinada principalmente a las labores de cosecha de invierno y a la preparación de suelos para verano, lo que contribuye a fortalecer la seguridad alimentaria del país.

Entre agosto y septiembre, en plena campaña de invierno, el Gobierno entregó 21 millones de litros, lo que permitió cubrir el 77% de los requerimientos del sector.

El ministro destacó que la provisión de carburantes mejoró en la última semana gracias al trabajo coordinado entre YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que implementaron estaciones móviles y mecanismos de priorización en zonas productivas.

De esta manera, se garantiza el suministro en puntos fijos y en áreas donde se desarrollan la cosecha de invierno y la preparación de terrenos para la siembra de verano.

Con información de ABI

Mira la programación en Red Uno Play