TEMAS DE HOY:
Violencia contra la Mujer Violencia Familiar DENUNCIA

26ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Atlético de Madrid aplastó 5-1 al Eintracht Frankfurt en el Metropolitano

El Atlético de Madrid desplegó toda su potencia ofensiva y goleó 5-1 al Eintracht Frankfurt en la segunda fecha de la Champions League.

Martin Suarez Vargas

30/09/2025 18:50

Foto: Internet.
España.

Escuchar esta nota

El conjunto dirigido por Diego Simeone se impuso con autoridad 5-1 sobre el cuadro alemán por la segunda fecha de la Champions League, en un partido lleno de eficacia ofensiva.

Atlético de Madrid mostró su mejor versión en el estadio Metropolitano y fue una tormenta goleadora ante Eintracht Frankfurt. Los tantos colchoneros llegaron a través de Giacomo Raspadori (3’ PT), Robin Le Normand (32’ PT), Antoine Griezmann (45’ PT), Giuliano Simeone (24’ ST) y Julián Álvarez (36’ ST, de penal). El descuento para la visita lo marcó Jonathan Burkardt (11’ ST).

El rendimiento de Julián Álvarez fue clave: anotó un gol, generó cuatro remates y aportó con 29 pases correctos. Antoine Griezmann también brilló, sumando un tanto, 35 pases acertados y cinco intentos de gol. Además, Giuliano Simeone destacó con su tanto de cabeza tras una asistencia del argentino.

Diego Simeone planteó un 4-4-2 sólido, con presencia ofensiva de Raspadori y Álvarez, mientras que Dino Toppmöller buscó resistencia con un 4-5-1, aunque el esquema no logró frenar la intensidad rojiblanca.

Atlético de Madrid suma así tres puntos importantes en su grupo y visitará a Arsenal en la próxima fecha, mientras que Eintracht Frankfurt recibirá a Liverpool en un duelo que será clave para su futuro en la competencia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD