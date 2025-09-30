Atlético de Madrid aplastó 5-1 al Eintracht Frankfurt en el Metropolitano

El conjunto dirigido por Diego Simeone se impuso con autoridad 5-1 sobre el cuadro alemán por la segunda fecha de la Champions League, en un partido lleno de eficacia ofensiva.

Atlético de Madrid mostró su mejor versión en el estadio Metropolitano y fue una tormenta goleadora ante Eintracht Frankfurt. Los tantos colchoneros llegaron a través de Giacomo Raspadori (3’ PT), Robin Le Normand (32’ PT), Antoine Griezmann (45’ PT), Giuliano Simeone (24’ ST) y Julián Álvarez (36’ ST, de penal). El descuento para la visita lo marcó Jonathan Burkardt (11’ ST).

El rendimiento de Julián Álvarez fue clave: anotó un gol, generó cuatro remates y aportó con 29 pases correctos. Antoine Griezmann también brilló, sumando un tanto, 35 pases acertados y cinco intentos de gol. Además, Giuliano Simeone destacó con su tanto de cabeza tras una asistencia del argentino.

Diego Simeone planteó un 4-4-2 sólido, con presencia ofensiva de Raspadori y Álvarez, mientras que Dino Toppmöller buscó resistencia con un 4-5-1, aunque el esquema no logró frenar la intensidad rojiblanca.

Atlético de Madrid suma así tres puntos importantes en su grupo y visitará a Arsenal en la próxima fecha, mientras que Eintracht Frankfurt recibirá a Liverpool en un duelo que será clave para su futuro en la competencia.

