Génesis conmovió con su presentación y estuvo al borde del llanto

Fue el turno del equipo conformado por Génesis y la academia ‘Factory’, el grupo mostró los risos en el cabello e interpretó una canción bastante icónica y conocida: “Dígale”, del artista español, David Bisbal.

Génesis fue elogiado por los jueces, le corrigieron algunos detalles en la interpretación del personaje y también criticaron algunos momentos de la coreografía ejecutada por los bailarines.

El famoso estuvo a punto de romper en llanto al terminar su presentación, dijo que le recordaba parte de su historia de vida.

Ya en el tema de evaluación, Tito Larenti, felicitó al equipo, destacó que hicieron un buen trabajo y que se dedicaron a ensayar la rutina.

“Gran trabajo chicos, han hecho la diferencia entre los que se preparan, pensé que más de un baile sexy no podían, pero bien”, afirmó Larenti.

Por su parte, Elka Meyer dijo que quedó encantada con la presentación del equipo, “me gustó mucho la puesta en escena, los elementos que utilizaron, me hizo conectar y me hizo sentir, me tocó el corazón”, expresó la juez.

Para finalizar, Rodrigo Massa, el equipo logró mostrar una historia en el escenario, y los felicitó por su preparación y trabajo.

Por su parte, Génesis dijo estar muy feliz por las palabras de los jueces, señaló que ensayaron mucho para su noche.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

