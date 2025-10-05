Cautelan a siete implicados en avasallamiento de predio Patujú en Montero

La Casa Judicial de Montero es escenario este domingo de la audiencia de medidas cautelares contra los siete ciudadanos aprehendidos por el presunto avasallamiento al predio Patujú, ubicado en este municipio del norte de Santa Cruz.

La audiencia se instaló pasadas las 11:00 de la mañana, bajo un estricto resguardo policial. Los imputados fueron trasladados hasta el lugar media hora antes, rodeados por efectivos de seguridad para evitar incidentes en las afueras del juzgado.

La Fiscalía presentó imputación formal contra los acusados por los delitos de avasallamiento, tentativa de homicidio y asociación delictuosa, a raíz de los hechos registrados durante la toma violenta del terreno.

El Ministerio Público anunció que solicitará la detención preventiva para los siete involucrados, argumentando riesgos procesales y la gravedad de los cargos.

Hasta el cierre de esta edición, la audiencia continuaba en desarrollo, mientras familiares de las partes y vecinos de la zona aguardaban expectantes la resolución judicial.

