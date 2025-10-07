TEMAS DE HOY:
reo tiktokero Avasallamientos en Guarayos explosión en surtidor

23ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¿Cuáles son los tres colores de ropa que eligen las personas inteligentes, según la IA y la psicología?

De acuerdo con la respuesta generada, existen tres tonos que destacan consistentemente.

Silvia Sanchez

07/10/2025 14:47

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Mundo

Escuchar esta nota

Las personas suelen destacarse por el estilo de ropa que visten, el diseño, pero sobre todo la tonalidad. la gama de colores normalmente es elegida, de acuerdo a la personalidad.

Análisis desarrollados por inteligencia artificial y de acuerdo a la psicología, existen tres colores que suelen estar presentes en el armario de las personas consideradas inteligentes.

Según ChatGPT

La respuesta obtenida mediante esta inteligencia artificial dice que existen tres tonos que destacan consistentemente: negro, gris y azul marino.

El negro: “sinónimo de elegancia, simplicidad y poder”. Inteligencia artificial, indica que quienes poseen altos niveles de inteligencia suelen optar por este color debido a su versatilidad y porque proyecta una imagen seria y profesional.

El gris: por ser un tono neutro que transmite “equilibrio, objetividad y madurez”. Su elección comunica tranquilidad, análisis y una confiabilidad inherente.

El azul marino: esta tonalidad se asocia con “la confianza, la inteligencia y la estabilidad”. Es habitual entre profesionales, líderes y académicos.

Según la psicología

La colorimetría desempeña un papel fundamental en la impresión que las personas dejan en su entorno. Tres grandes colores destacan entre las elecciones de las personas con mayor coeficiente intelectual: azul, negro y blanco.

El azul evoca imágenes del mar y del cielo, lo que se traduce en estabilidad, confianza y seguridad.

El blanco encarna pureza, claridad e inocencia. Es un color que favorece la proyección de transparencia y rectitud.

El negro, continúa vigente como símbolo de elegancia y sofisticación.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD