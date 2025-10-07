TEMAS DE HOY:
¡De los pelos! Cajera de supermercado fue criticada por atrapar y agredir a una ladrona

[Video] El incidente que ocurrió en Argentina, fue grabado por uno de los compradores y los difundió en redes sociales.

Silvia Sanchez

07/10/2025 14:26

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Argentina

Una mujer que escondía productos dentro de su vestimenta, fue sorprendida por la cajera de un supermercado en Mar del Plata, Argentina, tras descubrirla, le reclamó y empezó a agredirla, la agarró de los cabellos y además la golpeó con un palo.

Todo quedó registrado en video por otro de los compradores del supermercado, que compartió la insólita escena en redes sociales.

La mujer y una de sus acompañantes, habían escondido varios productos y fueron obligados de devolver cada uno de ellos.

El video compartido en redes sociales, cuenta con miles de reproducciones y comentarios, que en su mayoría critican el accionar de la cajera, por la agresión que protagonizó contra la mujer sorprendida robando.

Video:

 

