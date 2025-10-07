¡De los pelos! Cajera de supermercado fue criticada por atrapar y agredir a una ladrona

[Video] El incidente que ocurrió en Argentina, fue grabado por uno de los compradores y los difundió en redes sociales.
07/10/2025 14:26
Una mujer que escondía productos dentro de su vestimenta, fue sorprendida por la cajera de un supermercado en Mar del Plata, Argentina, tras descubrirla, le reclamó y empezó a agredirla, la agarró de los cabellos y además la golpeó con un palo.
Todo quedó registrado en video por otro de los compradores del supermercado, que compartió la insólita escena en redes sociales.
La mujer y una de sus acompañantes, habían escondido varios productos y fueron obligados de devolver cada uno de ellos.
El video compartido en redes sociales, cuenta con miles de reproducciones y comentarios, que en su mayoría critican el accionar de la cajera, por la agresión que protagonizó contra la mujer sorprendida robando.
