¡De los pelos! Cajera de supermercado fue criticada por atrapar y agredir a una ladrona

Una mujer que escondía productos dentro de su vestimenta, fue sorprendida por la cajera de un supermercado en Mar del Plata, Argentina, tras descubrirla, le reclamó y empezó a agredirla, la agarró de los cabellos y además la golpeó con un palo.

Todo quedó registrado en video por otro de los compradores del supermercado, que compartió la insólita escena en redes sociales.

La mujer y una de sus acompañantes, habían escondido varios productos y fueron obligados de devolver cada uno de ellos.

El video compartido en redes sociales, cuenta con miles de reproducciones y comentarios, que en su mayoría critican el accionar de la cajera, por la agresión que protagonizó contra la mujer sorprendida robando.

