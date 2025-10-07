Jordi Alba anunció su retiro del fútbol: fue lateral histórico del Barça y socio predilecto de Messi

Jordi Alba (L'Hospitalet de Llobregat, 1989), que este martes ha anunciado que pondrá fin a su carrera al concluir la actual temporada de la MLS en el Inter Miami, será recordado como uno de los mejores laterales de la historia del Barcelona y por su conexión sobre el césped con Leo Messi.

Durante casi una década, la jugada del '10' buscando el desmarque de su socio en la banda izquierda y este esperando la llegada del argentino para devolverle el balón al área fue una de las armas más utilizadas en el Camp Nou.

Pase al espacio, centro hacia atrás del lateral y remate de Messi. Todos los rivales conocían la jugada pero pocos equipos la supieron defender. Alba le regaló al argentino 23 asistencias en partidos oficiales en el Barça y repartió casi 100 pases de gol en el club catalán.

"Con Messi bastaba con mirarnos". De esta manera tan gráfica describía hace unos años el propio Alba su vínculo con el astro argentino, al que tantas veces asistió durante nueve temporadas en el Barcelona y otras tres, las últimas de su carrera, en Miami, donde coincidió con Sergio Busquets y el uruguayo Luis Suárez.

Todos ellos compañeros en una de las etapas más exitosas del club catalán, y en la que Alba desempeñó un papel protagonista. Con 459 partidos oficiales, es el noveno futbolista que más veces ha vestido la camiseta azulgrana.

Y durante once temporadas (2012-2023) conquistó 18 títulos: 6 Ligas, 5 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 1 Liga de Campeones, 1 Mundial de Clubes y 1 Supercopa de Europa.

Una vinculación que empezó en la niñez, cuando Alba ingresó en La Masia. De hecho, en 2000 fue uno de los jóvenes escogidos para poner la primera piedra en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Pero después de siete años en las categorías inferiores del Barça, fichó por el Cornellà (2006), que lo conduciría años después al juvenil A del Valencia y al filial del equipo de la capital del Turia.

Tras jugar cedido en el Nàstic de Tarragona, Alba se asentó en el primer equipo valencianista a partir de la temporada 2010-2011, lo que llamó la atención del club en el que se formó, que desembolsó 14 millones de euros para recuperarlo en el verano de 2012.

Desde su llegada al primer equipo azulgrana, Alba casi siempre fue un futbolista imprescindible para los siete entrenadores que tuvo en las once temporadas que militó como profesional en el Barça. Sólo en el último año de Luis Enrique Martínez en el banquillo (2016-2017) perdió protagonismo en las alineaciones.

El técnico asturiano cambió el esquema para jugar con un 3-4-3 y eso envió al futbolista catalán al banquillo. Pero con la llegada de Ernesto Valverde volvió a recuperar el protagonismo que sólo perdió en su última campaña de azulgrana, bajo la batuta de Xavi Hernández, debido al creciente protagonismo del joven Alejandro Balde.

Esta irrupción, sumada a la necesidad del Barça de desprenderse de una de las fichas más altas de la plantilla, precipitó en el verano de 2023 el adiós del lateral de L'Hospitalet de Llobregat, que acordó la rescisión del contrato que le ligaba al club hasta junio de 2024.

Alba, que en su palmarés cuenta con una Eurocopa y una Liga de las Naciones con la selección española, optó por reunirse de nuevo con Messi en Miami, donde ganó la Leagues Cup en 2023, y regaló los últimos esprints y asistencias al mejor socio de su carrera.

