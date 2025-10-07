TEMAS DE HOY:
Avasallamientos en Guarayos explosión en surtidor Denuncian maltrato

22ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

“Ha llegado el momento”: Jordi Alba anunció su retiro del fútbol

El futbolista español expresó que al concluir la actual temporada de la MLS, dirá adiós al fútbol.

EFE

07/10/2025 12:46

Foto: Redes sociales del jugador.
España.

Escuchar esta nota

El español Jordi Alba pondrá fin a su carrera como futbolista profesional al concluir la actual temporada de la MLS con el Inter Miami a finales de año, según anunció este martes el exfutbolista del Valencia y del F.C. Barcelona, ganador de numerosos títulos con el club azulgrana.


"Hola a todos. Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada", comunicó el exinternacional español, de 36 años, en un vídeo difundido en sus redes sociales titulado "Gracias fútbol, gracias por tanto". 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD