“Ha llegado el momento”: Jordi Alba anunció su retiro del fútbol

El español Jordi Alba pondrá fin a su carrera como futbolista profesional al concluir la actual temporada de la MLS con el Inter Miami a finales de año, según anunció este martes el exfutbolista del Valencia y del F.C. Barcelona, ganador de numerosos títulos con el club azulgrana.



"Hola a todos. Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada", comunicó el exinternacional español, de 36 años, en un vídeo difundido en sus redes sociales titulado "Gracias fútbol, gracias por tanto".

