Recién nacida de 29 días muere por tosferina en Cochabamba; sospechan que sus padres la contagiaron

Una bebé de apenas 29 días de nacida se convirtió en la primera víctima mortal de la tosferina en Cochabamba. La menor, originaria del municipio de Punata, presentó los primeros síntomas a los seis días de vida y fue trasladada a la capital, donde permaneció internada en terapia intensiva. Pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir.

“La última semana lamentablemente se ha notificado el deceso de una menor de 29 días de edad, que presentaba tos paroxística, periodos de falta de aire y cianosis, producto de la falta de oxigenación”, informó Rubén Castillo, jefe de Epidemiología del Sedes Cochabamba.

La recién nacida había nacido el 2 de septiembre y, según el reporte médico, contrajo la enfermedad poco después del parto. “Aparentemente, el contagio se produjo durante las semanas posteriores al nacimiento. La niña tuvo un periodo de incubación relativamente largo y, cuatro días antes de su internación, desarrolló un cuadro de neumonía”, detalló Castillo.

Las investigaciones apuntan a que los propios padres habrían sido los portadores del virus. “Aparentemente, quienes la contagiaron fueron sus padres, que presentaron síntomas respiratorios desde julio, agosto y septiembre”, añadió el responsable epidemiológico.

El Servicio Departamental de Salud confirmó que, en lo que va del año, se han registrado nueve casos de tosferina en Cochabamba. Este es el primero con desenlace fatal, lo que encendió las alertas sanitarias en el valle alto.

Las autoridades de salud exhortaron a la población a completar los esquemas de vacunación y acudir de inmediato a los centros médicos ante cualquier signo de tos persistente, especialmente en recién nacidos y niños pequeños.

