Internacional

Dolor en Brasil: Músico toca en su boda y fallece al volver de la luna de miel

Raphael, de 34 años, perdió la vida trágicamente luego de que un árbol en llamas cayera sobre su auto. Su esposa resultó herida.

Red Uno de Bolivia

07/10/2025 12:36

Músico toca en su boda y fallece días después al volver de la luna de miel
Brasil

La comunidad musical de San Pablo y la ciudad de Taquaritinga están de luto por la trágica muerte de Raphael Bellarmino, un talentoso músico y profesor de piano de 34 años. El fatal accidente ocurrió el domingo pasado, cuando Raphael y su esposa, Nathielly Araújo, de 26 años, regresaban de su luna de miel.

La pareja, que se había casado tan solo diez días antes, viajaba por la autopista Washington Luís (SP-310), cerca de Araraquara, cuando un enorme árbol en llamas se partió y cayó sobre su vehículo, según informa el portal TN.

Raphael murió en el acto a causa del impacto. Su esposa, Nathielly, sobrevivió, pero sufrió politraumatismos y quemaduras, y fue trasladada a un centro médico.

El accidente, que bloqueó totalmente la ruta por horas, ocurrió en una zona donde personal de la concesionaria Econoroeste se encontraba trabajando para combatir el fuego y señalizar la situación, que se habría descontrolado.

Un momento de amor eterno

La tragedia se vuelve aún más conmovedora al recordar la emotiva boda de la pareja. Raphael, dedicado a la música desde su niñez, protagonizó un momento único al tocar el piano en su propia ceremonia. Interpretó la Marcha Nupcial y la canción "If I Ain’t Got You" de Alicia Keys para recibir a su flamante esposa.

Denise Scaramboni, dueña de la escuela de música donde Bellarmino daba clases, relató que tocar para Nathielly era "algo que él quería" y que lo hizo "lindamente" en un momento "cargado de emoción". "La música estaba presente en cada detalle de su vida", agregó.

 

 

Un legado de pasión

Raphael Bellarmino era muy querido en su comunidad. Durante los últimos dos años, se había destacado como profesor de piano y teclado. Sus colegas y alumnos lo recordaron como una persona "responsable", "muy querida" y con un "carisma y amor por la música que contagiaba".

Fabio Pelegrini, colega músico, destacó la generosidad de Raphael: "Era un tipo muy amable, siempre dispuesto a ayudar". Un alumno de 13 años, Rafael Scaramboni Muniz, lo despidió recordando que "siempre fue un profe muy copado, se comportaba como un amigo".

El cuerpo de Raphael Bellarmino será despedido este martes en su ciudad natal, Taquaritinga, donde familiares, amigos y alumnos le darán el último adiós.

 

 

