Viceministro Aguilera y comandante Rojas llegan a Guarayos para ejecutar intervención en predio avasallado

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, junto al comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Rolando Rojas, arribaron este martes hasta el predio avasallado denominado ‘El Cielo’, en el municipio de Ascensión de Guarayos, donde más de un centenar de personas tomaron la propiedad de forma violenta el pasado fin de semana.

La presencia de ambas autoridades responde a las denuncias de los propietarios y trabajadores del lugar, quienes aseguraron que fueron víctimas de agresiones, destrozos y retenciones durante el ingreso de los avasalladores.

Aguilera y Rojas encabezan el operativo que contempla la participación de más de 250 efectivos policiales, incluidos grupos especiales desplegados para recuperar el control de la zona.

“La Policía dispuso la movilización de su personal. Estamos efectuando un patrullaje de carácter sistémico que permitirá retomar el control del predio y capturar a quienes cometieron el delito”, declaró la autoridad, más temprano.

La visita del viceministro y del comandante busca evaluar de primera mano la situación y definir la posible intervención policial en el transcurso de las próximas horas.

Aguilera explicó que los conflictos en ‘El Cielo’ se habrían originado tras un intento previo de avasallamiento, que derivó en la agresión a un dirigente comunal y en la quema de su motocicleta, hecho que desató la movilización de su comunidad.

Mientras tanto, el contingente policial permanece en Ascensión de Guarayos en alerta, a la espera de las instrucciones superiores para desalojar a los ocupantes y restituir la propiedad a sus dueños.

Mira la programación en Red Uno Play