Con rodillera y sin tacones: Miss Perú reaparece en la pasarela tras accidente

La representante peruana en el Miss Grand International 2025 sufrió una lesión durante los ensayos para el certamen internacional en Bangkok

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/10/2025 10:03

Flavia López, Miss Grand Perú 2025, representa al país en la competencia internacional en Tailandia. | Fuente: Instagram: @missgrand.peruoficial
Bangkok

La representante peruana en el Miss Grand International 2025, Flavia López, volvió a la pasarela tras sufrir una lesión en la rodilla durante los ensayos del certamen en Tailandia.

A pesar de haber sido recomendada por los médicos a usar muletas, la joven de 20 años decidió continuar en la competencia y sorprender al público caminando por sí misma, aunque con dificultad.

Durante la gala realizada el 6 de octubre en Hua Hin, uno de los eventos más importantes del certamen, Flavia apareció con un vestido rojo, sin tacones y usando una rodillera visible.

En sus redes sociales, la modelo peruana compartió el video de su pasarela y escribió un mensaje de fortaleza: “Mi compromiso con el Perú sigue intacto, porque la verdadera fuerza nace cuando decidimos no rendirnos”. Sus seguidores respondieron con mensajes de ánimo y admiración por su valentía.

Pese a las dificultades físicas, Flavia López continúa firme en la competencia internacional, decidida a representar con orgullo al Perú y mantener viva la esperanza de traer nuevamente la corona, como lo hizo Luciana Fuster en la edición anterior.

