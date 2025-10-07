La representante peruana en el Miss Grand International 2025, Flavia López, volvió a la pasarela tras sufrir una lesión en la rodilla durante los ensayos del certamen en Tailandia.

A pesar de haber sido recomendada por los médicos a usar muletas, la joven de 20 años decidió continuar en la competencia y sorprender al público caminando por sí misma, aunque con dificultad.

Durante la gala realizada el 6 de octubre en Hua Hin, uno de los eventos más importantes del certamen, Flavia apareció con un vestido rojo, sin tacones y usando una rodillera visible.

En sus redes sociales, la modelo peruana compartió el video de su pasarela y escribió un mensaje de fortaleza: “Mi compromiso con el Perú sigue intacto, porque la verdadera fuerza nace cuando decidimos no rendirnos”. Sus seguidores respondieron con mensajes de ánimo y admiración por su valentía.

Pese a las dificultades físicas, Flavia López continúa firme en la competencia internacional, decidida a representar con orgullo al Perú y mantener viva la esperanza de traer nuevamente la corona, como lo hizo Luciana Fuster en la edición anterior.

