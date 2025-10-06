¡Se robó el show! Zarigüeya hace de las 'suyas' en plena semifinal de vóley femenino en Brasil (Video)

Un hecho insólito y divertido interrumpió la tensión de la semifinal del Campeonato Paulista de voleibol femenino en Brasil. Durante el decisivo ‘set de oro’ entre los equipos Osasco y Barueri, una zarigüeya irrumpió sorpresivamente en la cancha, dejando a jugadoras, árbitros y público sin palabras.

El pequeño animal, aparentemente desorientado, cruzó el campo con agilidad y sin intención de abandonar el protagonismo, mientras las jugadoras se alejaban entre gritos y risas, preocupadas tanto por su seguridad como por la del inesperado intruso.

Los asistentes intentaron capturar a la zarigüeya con cuidado para evitar que se lastimara, generando una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Los videos del momento, compartidos por los propios fanáticos desde las gradas, acumularon miles de reproducciones y comentarios divertidos.

Aunque el partido fue temporalmente suspendido, el incidente se convirtió en el verdadero “show” de la noche. Finalmente, el animal fue retirado sin sufrir daños y el encuentro continuó con normalidad, pero el público ya tenía claro quién se había robado el protagonismo.

