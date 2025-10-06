TEMAS DE HOY:
El japonés Shimon Sakaguchi se declara "muy honrado" por el Nobel de Medicina compartido

El investigador japonés Shimon Sakaguchi afirmó este lunes sentirse "muy honrado".

EFE

06/10/2025 12:30

El japonés Shimon Sakaguchi se declara "muy honrado" por el Nobel de Medicina compartido. Foto: Universidad de Osaka
Osaka, 6 oct (EFE).- El investigador japonés Shimon Sakaguchi afirmó este lunes sentirse "muy honrado" por haber recibido, junto con los estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell, el Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2025 por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunológica periférica, a pesar de las dificultades iniciales para obtener financiación.

"Entre las investigaciones sobre inmunidad hay muchas con buenos resultados, por eso me siento muy honrado", indicó Sakaguchi en una rueda de prensa desde la Universidad de Osaka, donde es profesor en el Centro de Investigación de Vanguardia en Inmunología (IFReC, en inglés).

El japonés Shimon Sakaguchi se declara "muy honrado" por el Nobel de Medicina compartido. Foto: Universidad de Osaka

