¡Calmen los motores! Vin Diesel confirma que el final de 'Rápidos y Furiosos' sigue en marcha

Tras semanas de intensos rumores en redes sociales sobre una posible cancelación o un retraso indefinido del final de la saga, el actor y productor Vin Diesel ha salido al paso para tranquilizar a los fans: el cierre épico de 'Rápidos y Furiosos' sigue en pleno desarrollo.

El intérprete de Dominic Toretto utilizó sus redes sociales este fin de semana para abordar la incertidumbre que había encendido las alarmas de los seguidores a nivel mundial.

La creatividad sigue en marcha

Vin Diesel, la figura central de la franquicia desde su debut en 2001, aseguró que el equipo creativo está más comprometido que nunca con una conclusión que honre el legado y la "familia" construida a lo largo de más de dos décadas, según publica el medio Milenio.com.

"He dicho muchas veces. La creatividad es la clave de todo. Cuando mantienes la integridad, lo demás viene solo. #felizdomingocreativo", compartió Diesel, admitiendo que el proceso para alcanzar un final a la altura ha sido más complejo de lo esperado.

El actor recalcó que tanto él como el equipo están enfocados en crear algo verdaderamente épico, dejando abierta la posibilidad de que la última entrega pueda dividirse en más de una parte, tal como se había rumoreado previamente.

¿Cuándo llegará el gran final?

Aunque no proporcionó una fecha exacta de estreno, Diesel adelantó que la producción continúa en marcha y que se tomarán el tiempo necesario para asegurar que la entrega final esté a la altura de las expectativas de millones de seguidores.

Fiel al espíritu de la saga, Diesel también aprovechó la ocasión para reiterar el fuerte vínculo con sus coprotagonistas. En una publicación dirigida a la actriz Michelle Rodríguez, quien interpreta a Letty Ortiz, el actor destacó la autenticidad de su conexión.

"Después de escucharla, algo quedó clarísimo: ella siempre será Letty. Esa autenticidad, esa conexión con algo real, va más allá de las estructuras corporativas y los ciclos de desarrollo", escribió Diesel, reafirmando que la "familia" de 'Rápidos y Furiosos' se mantiene unida dentro y fuera de la pantalla.

