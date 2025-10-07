TEMAS DE HOY:
explosión en surtidor Denuncian maltrato Palmasola

Internacional

Javier Milei sorprende cantando rock junto a la "Banda Presidencial" durante acto de campaña

[Video] El presidente argentino se presentó ante 15 mil personas con un show musical y la presentación de su nuevo libro.

Silvia Sanchez

07/10/2025 11:30

Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, sorprendió al público al subirse al escenario vestido de cuero negro y cantar temas de rock frente a unas 15 mil personas, en un acto que combinó espectáculo musical y campaña política.

El evento tuvo lugar como parte de la presentación de su nuevo libro, La construcción del milagro, una obra de 573 páginas que recopila discursos y publicaciones del mandatario, en su mayoría correspondientes al último año. La jornada también sirvió como plataforma de impulso para las próximas elecciones legislativas.

Durante el acto, Milei interpretó canciones como Panic Show, de La Renga, y Demoliendo hoteles, de Charly García, acompañado por su grupo, denominado “Banda Presidencial”. Imágenes de bombardeos y efectos visuales se proyectaron en el escenario mientras sonaba la música.

El presidente reaparece en un contexto político adverso. Según medios locales, atraviesa una crisis interna en su espacio político, agravada por la renuncia de uno de sus principales candidatos para los comicios del 26 de octubre, quien estaría vinculado presuntamente al narcotráfico.

Analistas consideran que el mandatario intenta reactivar el fervor de su campaña presidencial de 2023, en la que combinó su perfil de economista disruptivo con una estética de estrella de rock.

