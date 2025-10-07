¡Es oficial! La película de J-Hope de BTS ‘Hope on the Stage’ llegará a cines de todo el mundo

La película del concierto en solitario de j-hope de BTS, ‘Hope On The Stage’ The Movie, llegará a salas de cines de todo el mundo el 12 y 15 de noviembre.

El proyecto, es un filme que muestra los conciertos de su gira en solitario realizados en junio en el Goyang Stadium, Corea del Sur.

Según dieron a conocer medios locales, el setlist de la película “entreteje canciones icónicas del repertorio de j-hope, incluyendo de su primer mixtape Hope World, su primer álbum en solitario Jack In The Box y su álbum especial HOPE ON THE STREET VOL.1, además de interpretaciones de sus éxitos en solitario, como “Sweet Dreams (feat. Miguel)”, “MONA LISA” y “Killin’ It Girl (Solo Version)”.

Se conoce que antes de su estreno global, habrá proyecciones exclusivas en IMAX en todo el mundo el 3 de noviembre.

