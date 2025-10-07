TEMAS DE HOY:
Violencia Infantil reo tiktokero Avasallamientos en Guarayos

23ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Espectáculos

¡Es oficial! La película de J-Hope de BTS ‘Hope on the Stage’ llegará a cines de todo el mundo

El documental en solitario de J-Hope incluye apariciones especiales de sus compañeros de BTS, Jin y Jung Kook.

Silvia Sanchez

07/10/2025 17:20

Imagen captura RR.SS.
Mundo

Escuchar esta nota

La película del concierto en solitario de j-hope de BTS, ‘Hope On The Stage’ The Movie, llegará a salas de cines de todo el mundo el 12 y 15 de noviembre.

El proyecto, es un filme que muestra los conciertos de su gira en solitario realizados en junio en el Goyang Stadium, Corea del Sur.

Según dieron a conocer medios locales, el setlist de la película “entreteje canciones icónicas del repertorio de j-hope, incluyendo de su primer mixtape Hope World, su primer álbum en solitario Jack In The Box y su álbum especial HOPE ON THE STREET VOL.1, además de interpretaciones de sus éxitos en solitario, como “Sweet Dreams (feat. Miguel)”, “MONA LISA” y “Killin’ It Girl (Solo Version)”.

Se conoce que antes de su estreno global, habrá proyecciones exclusivas en IMAX en todo el mundo el 3 de noviembre.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD