El terrible hecho se suscitó durante un espectáculo ofrecido por el Magic Time Circus de Tizayuca, Hidalgo, México, donde el acróbata perdió el control en una maniobra al estar suspendido por una tela y cayó estrepitosamente.

El hombre cayó directamente sobre la arena; la carpa no contaba con una red de protección para el acto circense. Las imágenes fueron captadas por los asistentes, quienes las publicaron y se viralizaron de manera inmediata, mostrando la trágica escena.

Los espectadores, alarmados, llamaron a los servicios de emergencia, por lo que el trapecista fue trasladado de inmediato a un nosocomio. La caída generó momentos de pánico entre los presentes.

El artista intentó ejecutar una maniobra en la que quedaba sostenido de las piernas, pero al realizarla de manera errónea perdió el control, resbaló y se precipitó directamente contra la arena.

Tras el accidente, la función fue suspendida. Las autoridades investigan el hecho, debido a que los organizadores del evento no habrían tomado las previsiones correspondientes. El circo aún permanece instalado, por lo que no se ha dispuesto la clausura del lugar.

El reporte médico del trapecista señala que su estado de salud es delicado.

